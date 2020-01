Srpski plivač Velimir Stjepanović izborio je učesće na Olimpijskim igrama u Tokiju, pošto je isplivao A normu na 200 metara slobodnim stilom.



Stjepanović je postao jubilarni, 50. član olimpijskog tima Srbije u Tokiju.



Do olimpijske vize stigao je u vremenu od 1:46,99 minuta na mitingu u Luksemburgu i to u prolazu finalne trke na 400 metara.



Stjepanović je četvrti srpski plivač sa normom, pošto su mesto u Tokiju već izborili Čaba Silađi (100 metara prsno), Vuk Čelić (800m slobodno) i Anja Crevar (400m mešovito).



Olimpiijske igre su na programu od 24. jula do 9. avgusta.