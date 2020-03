CAS kritikovao Janga zbog lošeg ponašanja tokom saslušanja

Sud za sportsku arbitražu (CAS) kritikovao je danas kineskog plivača Sun Janga jer nije pokazao kajanje za svoje postupke tokom neuspelog doping testa, zbog kog je olimpijski šampion suspendovan na osam godina.



CAS je prihvatio žalbu Svetske anti-doping agencije (WADA) koja je usmerena protiv odluke plivačkog odbora Međunarodne plivačke federacije (FINA) da oslobodi Suna optužbi za loše ponašanje tokom doping testa 2018. godine.



Na saslušanju Sun je rekao da se ispitivači tokom testiranja nisu legitimisali i da su se ponašali neprofesionalno, zbog čega je podstakao ljude iz njegove ekipe da unište bočice sa uzorcima njegove krvi.



U punom obrazloženju koje je CAS u sredu objavio na svom sajtu rečeno je da je plivač imao nameru da okrivi ispitivače i ljude iz svog okruženja, kao i da nije želeo da preuzme odgovornost za svoje postupke.



"Upečatljivo je bilo to što, tokom svoje odbrane, plivač nije pokazao kajanje za svoje ponašanje, niti naznačio da bi za njega bilo bolje da je drugačije postupio. Ipak, kako se proces razvijao, on je odlučio da okrivi druge za očigledne greške koje su se desile. Ni u jednom trenutku nije se suočio sa činjenicom da je možda preterivao tokom postupka", navedeno je u saopštenju CAS.



Komisija je rekla da je odbacila Sunovo svedočenje da su mu ispitivači preporučili da ostavi kod sebe uzorke zbog njegove zabrinutosti oko procesa testiranja. Ispitivači su rekli da su u više navrata obavestili plivača o posledicama koje može da snosi ukoliko se meša u testiranje uzoraka.



"Komisija je primetila da plivač ima snažnu ličnost i izgleda kao da očekuje da će njegovom gledištu biti omogućeno da prevlada. To je bilo očigledno tokom saslušanja", dodaje se u odluci.



Sun je aktuelni svetski i olimpijski šampion u disciplini 200 metara slobodnim stilom, a osvojio je i dve zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, kao i jednu i Rio de Žaneiru 2016.



U odluci CAS navodi se i da WADA zahteva da se ponište svi rezultati koje je Sun postigao nakon testiranja 2018. godine što bi značilo da bi mu se poništile zlatne medalje na 200 metara i na 400 metara slobodnim stilom, koje je osvojio na prošlogodišnjem Svetskom prvenstvu. FINA to još nije učinila, ali jedan od njenih potpredsednika je australijskim medijima prošle nedelje rekao da će "ostati otvoreni" po pitanju poništenja tih rezultata.



Ovo je drugi put da je Sun suspendovan zbog kršena anti-doping pravila. On je tokom 2014. godine bio suspendovan na tri meseca pošto je bio pozitivan na stimulans koji je u to vreme bio zabranjen.