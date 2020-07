Zvezdino saopštenje o "skandalozno dodeljenoj tituli"!

Koronavirus nam je doneo mnogo problema, ima ih i u sportu jer veliki broj prvenstava nije završen.



"Poštovani predstavnici medija,



Nakon odluke Stonoteniskog saveza Srbije od 10 jula 2020. godine u kojoj se takmičenje u muškoj Super ligi prekida, obzirom da meč finala PLAY OFF-a između Banata i Crvene zvezde nije odigran po odluci Stonoteniskog saveza Srbije, koji je napominjemo bio i organizator pomenutog takmičenja, a STK Banat iz Zrenjanina se proglašava za pobednika Super lige Srbije za sezonu 2019/2020, iz razloga što je na kraju ligaškog dela imao više bodova, dužni smo da se i zvanično oglasimo putem sredstava javnog informisanja.



Imajući u vidu trenutno stanje u Beogradu i povećanje broja zaraženih korona virusom nismo želeli da organizujemo konferenciju za štampu pa stav našeg kluba iznosimo putem ovog saopštenja.



Odluka Stonoteniskog saveza Srbije o proglašenju ekipe STK Banat iz Zrenjanina za pobednika Super lige Srbije za sezonu 2019/2020, na osnovu toga što u ligaškom delu imao najviše bodova, koja je doneta na elektronskoj sednici Izvršnog odbora 01. jula 2020 godine, poslata je klubovima i postavljena na internet stranici Stonoteniskog saveza Srbije tek 10 jula, sa zavodnim brojem 70 i datumom 10 juli, dakle čak 10 dana nakon odluke Izvršnog odbora. Taj podatak dovoljno govori o načinu rada i samom funkcionisanju organa i kancelarije Saveza, i takođe ukazuje da se u periodu između elektronske sednice Izvršnog odbora i obaveštenja klubovima očigledno svašta dešavalo.



Crvena zvezda ovakvu odluku Stonoteniskog saveza Srbije smatra ne samo protivzakonitom jer nema uporište ni u jednom pravnom aktu, već i skandaloznom. Mi smo odmah po prijemu odluke od kancelarije Saveza tražili da nam se HITNO dostavi sledeće jer su u pitanju informacije od javnog značaja:



– Kako je glasila formulacija pitanja koja je poslata na odlučivanje članovima Izvršnog odbora za tu elektronsku sednicu. Sumnjamo da je već samim pitanjem koje je poslato članovima Izvršnog odbora za izjašnjenje prekršen Zakon o sportu i Propozicije ligaškog takmičenja od strane rukovodstva Saveza.



– Kako su glasali pojedinačno svaki od članova Izvršnog odbora.



– Od Stonoteniskog saveza Srbije se zahteva, da onih 5 članova Izvršnog odbora koji su glasali ZA proglašenje Banata za pobednika Super lige Srbije nam dostave obrazloženje na osnovu kog člana kog pravnog akta Saveza su doneli takvu odluku.



Stonoteniski savez Srbije je ovom donetom odlukom, kao i nekim odlukama koje su donete nakon prekida vanrednog stanja i nastavka takmičenja u Super ligi Srbije prekršio članove Zakona o sportu i to: član 4, 100, i 157. Takođe, je prekršio i Propozicije ligaških takmičenja koje su donete 16.08.2019. godine i zavedene pod brojem 217-2/2019 i to članova: 7,8,15,16,21,22,27,28,29,31,33, kao i Aneks Propozicija ligaških takmičenja član 2.



Suprotno svojim donetim aktom – Propozicijama ligaškog takmičenja, Izvršni odbor je navedenom odlukom preskočio je kompletan postupak registracije meča. Najpre se morala doneti odluka rukovodioca takmičenja o sudbini samog neodigranog meča, zatim sledi eventualni žalbeni postupak nezadovoljne strane, najpre rukovodiocu takmičenja u prvom stepenu i nakon toga Takmičarskoj komisiji kao drugostepenom organu čija je odluka konačna. Tek onda nezadovoljna strana može zatražiti zaštitu zakonitosti od Izvršnog odbora.



Izvršni odbor je u ovom slučaju preskočio čitava dva stepena odlučivanja i umesto da štiti zakonitost, direktno prekršio Zakon o sportu član 100 i Propozicije i Aneks Propozicija ligaških takmičenja kao svoj pravni akt i to na elektronskoj sednici što je takođe skandalozno.



Kako je Izvršni odbor doneo odluku o prekidu takmičenja u muškoj Super ligi Srbije nakon odigranog polufinala PLAY-OFF-a i neodigranog finala PLAY-OFF-a, članovi Izvršnog odbora su morali znati da: kada se započne PLAY-OFF takmičenje, više nije moguće nakon toga retroaktivno se vratiti na ligaški deo prvenstva i tumačiti da na osnovu njega neko može biti proglašen pobednikom. Tako nešto ne postoji ni u jednom pravnom aktu Saveza.



Čak šta više, u Aneksu Propozicija ligaških takmičenja član 2 stav 5 stoji sledeće: “Pobednici polufinalnih takmičenja igraju finale PLAY-OFF takmičenja, a pobednik finalnog takmičenja postaje seniorski ekipni prvak države za tekuću sezonu“ Dakle, i iz ovoga se jasno vidi da ne postoji mogućnost drugačijeg načina kako bi neki klub postao prvak države, pogotovo ne retroaktivnog vraćanja na ligaški deo.



PLAY-OFF je prema Propozicijama i Aneksu Propozcija nastavak takmičenja nakon već završenog ligaškog dela prvenstva tj. njegov sledeći nivo. Po njegovom početku reultati iz ligaškog dela prvenstva više nemaju nikakvog uticaja na dalji nastavak takmičenja izuzev prednosti domaćeg terena što u ovom slučaju takođe nije bio slučaj zbog odluke Saveza o promeni sistema igranja PLAY-OFF takmičenja nakon završetka vanrednog stanja.



Da nije odigrano polufinale PLAY-OFF-a, možda bi mogli i da razumemo odluku da se ligaški deo uzme kao merodavan, ovako je van svake pameti. Na isti način je Izvršni odbor mogao doneti odluku da se uzmu samo rezultati do početka vanrednog stanja na primer, i da se tako proglasi prvak kada je Crvena Zvezda bila najuspešniji klub u super ligi do tog momenta. Ili šta bi se desilo na primer da se ekipa Banata nije plasirala u finale a da se finalni meč takkođe ne odigra, da li bi onda Izvršni odbor doneo istu odluku. Suština je da se ne mogu donositi odluke od slučaja do slučaja bez uporišta u pravnim aktima. Sve odluke moraju biti utemeljene u aktima Saveza i za svaku situaciju potpuno identične.



Uostalom Stonoteniski savez Srbije je imao i druge mogućnosti završetka takmičenja kada je već doneo odluku o nastavku prvenstva 9-og juna, bez pismene saglasnosti Ministarstva omladine i sporta, a na osnovu navodnog usmenog razgovora Aleksandra Karakaševića i Ministra Vanje Udovičića koji je po rečima Karakaševića dao zeleno svetlo za nastavak takmičenja koje se moralo brzinski završiti do kraja juna navrat-nanos. Mi smo nakon skoro 3 meseca pauze najviše vodili računa da polako uvodimo igrače u trenažni proces jer su povrede bile moguće nakon tolike pauze, trudeći se da ih adekvatno pripremimo tek za mečeve PLAY-OFF-a koji su odlučivali o tituli prvaka države prema postojećim aktima Saveza.



Inače nije nam poznato da je još neki sport u zatvorenom prostoru nastavio svoja takmičenja. Stoni tenis jeste. Koliko znamo većina sportova u zatvorenom je prekinula svoje prvenstvo ne proglasivši prvaka izuzev odbojkaškog saveza koji je proglasio prvaka na osnovu trenutnog plasmana do početka vanrednog stanja.



Smatramo da je naročito skandalozan postupak Saveza da o ovakvom pitanju donosi odluku na elektronskoj sednici, bez javne rasprave članova i upoznavanja sa situacijom. Normalno bi bilo i da se pozovu zainteresovani klubovi da prisustvuju istoj.



U vezi neodigranog meča navodimo sledeće činjenice: Na internet prezentaciji Stonoteniskog saveza Srbije 24. juna 2020 godine par dana pred početak PLAY-OFF takmičenja i završnih baražnih turnira za popunu Super i Prve lige na Memorandumu Saveza objavljen je tekst “Mere zaštite zdravlja“ koje je donela vlada RS za suzbijanje i zaštitu širenja zarazne bolesti KOVID 19, u kome u predposlednjem stavu stoji sledeće: “Odgovorno lice klubova je dužno, u slučaju sumnje da neki član kluba ima simptome bolesti (povišena temperatura, kratkoća daha i dr), da bez odglaganja preporuči da se to lice odmah javi nadležnom domu zdravlja“. U poslednjem stavu istog teksta stoji sledeće: “U slučaju da se kod bilo kog sportiste ili trenera pojave simptomi, takmičenje se prekida“.



Poštujući donete mere zaštite zdravlja od strane Stonoteniskog saveza Srbije objavljene na internet prezentaciji saveza 24. juna, a ne želeći da ništa rizikuje, rukovodstvo Crvene zvezde je uradilo sve u skladu sa donetim merama. Obavešten je Predsednik saveza Aleksandar Karakašević kao organizator turnira i rukovodilac takmičenja Predrag Milićević da se naš igrač Marko Jevtović ne oseća dobro. Pozvan je dežurni lekar SC Vizura gde se takmičenje odvijalo, pregledao Marka Jevtovića, izmerio temperaturu, utvrdio postojanje iste (38,4) i na osnovu još nekih simptoma izrazio sumnju na korona virus i HITNO uputio na testiranje u nadležnu ustanovu.



Predsednik saveza Aleksandar Karakašević i rukovodilac takmičenja Predrag Milićević su u skladu sa donetim merama od 24. juna doneli odluku o neodržavanju finalnog meča i preko razglasa odluku objavili publici. Dakle nepobitna činjenica je da je organizator PLAY-OFF turnira, Stonoteniski savez Srbije otkazao meč a ne STK Crvena zvezda.



Sledeća nepobitna činjenica je da meč finala PLAY-OFF-a zvanično nije ni počeo. Protokol nije napravljen, nisu postavljene ekipe, tj. nije ni postojao zapisnik sa meča, niti predate takmičarske legtimacije. Crvena zvezda dakle nije predala meč, igrači su bili prisutni na mestu događaja. Crvena zvezda je takođe ispunila sve predviđene normative u skladu sa donetim propozicijama ligaških takmičenja u vezi odigravanja utakmice.



Dva dana nakon otkazanog meča Stonoteniski savez Srbije je 1. jula u 11:08 časova poslao e-mail našem klubu potpisan od Generalnog sekretara g-đice Smiljke Radivojčević u kome se traži da ih HITNO izvestimo o zdravstvenom stanju Marka Jevtovića, da li je isti uradio test na KOVID 19 i da li je dobio rezultate, kako bi STSS doneo odluku o otkazanom meču i kako bi u slučaju da je isti igrač pozitivan na KOVID 19, Savez mogao obavestiti sve ljude koji su mogli biti u eventualnom kontaktu sa njim.



Istog dana (1. jula) u 13:35 časova (dakle 2 sata od dobijenog maila) Crvena zvezda obaveštava Stonoteniski savez Srbije o zdravstvenom stanju Marka Jevtovića u kome navodi da se igrač testirao i da je rezultat pozitivan. Ni evo 12 dana nakon našeg obaveštenja Stonoteniski savez Srbije ne nalazi za shodno da u cilju sprečavanja zaraze virusom KOVID 19 obavesti sve koji su mogli biti u kontaktu sa našim kapitenom, da je isti pozitivan na korona virus. Postupak za svaku osudu.



Ono što posebno izaziva sumnju je: da se odmah istog dana (1. jula) po našem obaveštenju o pozitivnom testu našeg igrača na korona virus, saziva elektronska sednica Stonoteniskog saveza Srbije koja donosi odluku da je Banat prvak sa 5 glasova ZA, 2 PROTIV, 1 UZDRŽAN i 1 NIJE GLASAO, a ista se obelodanjuje tek nakon 10 dana, tačnije 10. jula.



Pitamo, šta se toliko dugo čekalo?



Crvena zvezda će se najpre kroz institucije Saveza se obratiti Nadzornom odboru u skladu sa članom 60 Zakona o sportu i članovima 49 i 53 Statuta STSS i pokušati da se ova nezakonita odluka poništi. Nakon toga sledi obraćanje Ministarstvu omladine i sporta – službi za inspekcijski nadzor i Olimpijskom komitetu Srbije, a ukoliko bude potrebno pokrenuće se postupak pred nadležnim pravosudnim organima.



Kako je iz svega napred navedenog potupuno jasno kršenje svih mogućih akata Stonoteniskog saveza Srbije i Zakona o sportu, prosto neće biti moguće da niko ne snosi odgovornost za učinjeno.



Ovim putem ne želimo da ulazimo u pobude i razloge za donošenje ovakve odluke već želimo da stanemo na kraj kršenju zakona i pravnih akata Saveza od strane rukovodećih organa.



Kao klub sa renomeom i rezultatima koji nas prate, dužni smo da štitimo sebe i svoj rad. Imamo tu obavezu prema svojim članovima, sponzorima i navijačima", potpisao je saopštenje Željko Božović, generalni sekretar kluba.