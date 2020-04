Otkazana sezona u Svetskom kupu u streljaštvu

Svetska streljačka federacija (ISSF) saopštila je da su otkazani Svetski kup koji je trebalo da bude održan od 5. do 13. maja u Nju Delhiju i takmičenje od 22. juna do 3. jula u Bakuu.Prošle nedelje otkazan je Svetki kup u Minhenu, koji je trebalo da bude održan od 2. do 9. juna.Kako je preneo Streljački savez Srbije, u kalendaru ISSF za 2020. godinu su umesto četiri bila samo tri takmičenja Svetskog kupa i predolimpijski turnir planiran za april u Tokiju, koji je otkazan pre mesec dana.Finalni turnir Svetskog kupa ove godine nije ni bio u planu, jer se po programu takmičenja organizuje svake neparne godine, a ne svake sezone kao što je to bilo od 1988. do 2017. godine.Svetski kup u gadjanju glinenih golubova je počeo u martu, turnirom u Nikoziji, a time je sezona i završena.Svetska streljačka federacija otkazala je i Svetsko juniorsko prvenstvo od 11. do 19. jula u Zulu, u Nemačkoj.