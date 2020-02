Mikec šesti pištoljem na Evropskom prvenstvu

Reprezentativac Srbije u streljaštvu Damir Mikec zauzeo je danas šesto mesto pištoljem na Evropskom prvenstvu vazdušnim oružjem u Vroclavu.





Mikec je ostvario rezultat od 158,9 krugova.







"Kvalifikacije sam odlično obavio. Uspeo sam da prevazidjem pad koji sam imao sredinom osnovnog dela i obezbedim finale. Medjutim, u finalu nisam na vreme ušao u pravi ritam. Ipak, i pored toga bio sam u igri za medalje, sve do ovog poslednjeg hica, 'devetke', koja me je izbacila iz trke. Biće mi ovo nauk za nova finala", rekao je Mikec, preneo je Streljački savez.



Zlatnu medalju osvojio je Artem Černousov iz Rusije sa 241,2 kruga, srebro je osvojio Italijan Paolo Mona sa 239,6, a bronzu Ismail Keleš iz Turske sa 218,3 krugova.Ranije danas Bobana Momčilović Veličković osvojila je zlatnu medalju pištoljem.



"Nisam mogla da poželim bolji način da završim prvi deo karijere. U Vroclav sam došla sa ambicijom da udjem u finale, jer sam vredela za taj uspeh, a kad se stigne do finala ni medalja nije daleko. Ovaj put sam u finalu uradila sve kako treba i okitila se titulom", navela je Momčilović Veličković.





Obe srpske ekipe pištoljem su izborile plasman u drugi krug kvalifikacija, koji je, kao i mečevi za medalje, na programu u nedelju. Seniorke su bile trećeplasirane, a seniori četvrtoplasirani na osnovu rezultata u današnjim pojedinačnim kvalifikacijama.



Miks parovi Srbije su u prvoj fazi kvalifikacija postigli identičan rezultat – 624,2 kruga. Ekipa Srbija 1 (Andrea Arsović/Lazar Kovačević) je zbog bolje poslednje serije osvojila 20. mesto, a druga ekipa Srbije (Sanja Vukašinović/Milutin Stefanović) zauzela je 21. mesto. Osim Mikeca i Bobane Momčilović Veličković pištoljem je danas gadjalo još četvoro srpskih reprezentativaca. U muškoj konkurenciji Dimitrije Grgić je zauzeo 12. a Duško Petrov 50. poziciju u konkurenciji 83 strelca.



U ženskoj konkurenciji od 64 takmičarke, Zorana Arunović je zauzela 18. mesto, a Jasmina Milovanović 33.