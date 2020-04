Zastrašujuće, Olimpijske Igre neće biti ni održane? Pa, šta nas čeka?

Zlokobna predviđanja iz Japana.



Naime, predsednik organizacionog komiteta Olimpijskih Igara, Joširo Mori je za Nikan Sport govorio o situaciji i bio prilično skeptičan kada je u pitanju održavanje.



"Ako ne budu održane, sledećeg leta, od 23. jula do 8. avgusta, a to je pod velikim znakom pitanja, onda će biti otkazane, Tokio neće biti domaćin", šokirao je Mori javnost u Japanu, ali i zabrinuo svet.



Ovo nije senzacionalistička izjava, već rezultat istraživanja vodećih japanskih infektologa, među kojima je i čuveni Kentaro Ivata.



On je rekao da je "malo verovatno" da sledeće leto bude bezbedno da bi se igre održale, što drugim rečima zvuči kao alarm za planetu kada je pandemija u pitanju.



Nadajmo se da Japanci greše...