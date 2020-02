Veliko priznanje, srpski sudija na Olimpijskim igrama

Svetska odbojkaška federacija, FIVB, saopštila je spisak sudija za odbojku i odbojku na pesku na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020, koje će se odigrati od 24. jula do 9. avgusta. Vladimir Simonović, međunarodni sudija iz Srbije, sudiće utakmice u odbojci zajedno sa još 21 arbitrom, dok je Zorica Bjelić, sekretar sudijske komisije CEV, jedna od tri arbitra zadužena za „video proveru poena“.



Olimpijski turnir u odbojci u obe konkurencije odigraće se u Arijake Areni, kapaciteta 15 000 mesta, a mečeve će suditi 22 arbitra: Vladimir Simonović iz Srbije, Šin Muranka i Sumije Mjoi iz Japana, Andrej Zenovič iz Rusije, Juraj Mokri iz Slovačke, Susana Marija Rodriges iz Španije, Paolo Tursi iz Brazila, Deni Sespedes iz Dominikanske Republike, Vojćeh Marošek iz Poljske, Danijele Rapisarda iz Italije, Partiša Rolf iz SAD, Ernan Kasamikela iz Argentine, Nasr Šaban iz Egipta, Liu Đang iz Kine, Fabris Kolados iz Francuske, Kang Jo He iz Koreje, Mohamad Šahmiri iz Irana, Hamid Alrusi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Luis Masijas iz Meksika, dok će Zorica Bjelić iz Srbije, Taufik Budaja iz Tunisa i Arturo di Đakomo iz Belgije biti zaduženi za „video proveru poena“.



Seniorke Srbije, aktuelne svetske i evropske šampionke i vicešampionke OI, igraće u A grupi sa Japanom, Brazilom, Korejom, Dominikanskom Republikom i Kenijom. U B grupi će igrati Kina, SAD, Rusija, Italija, Argentina i Turska.



U konkurenciji odbojkaša, u A grupi će igrati Japan, Poljska, Italija, Kanada, Iran i Venecuela, a u B grupi Brazil, SAD, Rusija, Argentina, Francuska i Tunis.



Kao i na prethodnim Olimpijskim igrama, odbojkašice i odbojkaši će se smenjivati i igrati svaki drugi dan. Turnir u konkurenciji odbojkaša počeće 25. jula, a završiće se 8. avgusta. Pozanto je da će 8. avugsta meč za treće mesto početi u 13.30 časova po lokalnom vremenu, a finale od 21.15 časova po lokalnom vremenu.



Takmičenje u konkurenciji odbojkašica počeće 26. jula, a završiće se 9. avgusta. Utakmica za treće mesto počeće u 9.00 časova po lokalnom vremenu, a finale u 13.30 časova po lokalnom vremenu. Biće to prvi put u istoriji Olimpijskih igara da se finale odbojkašica igra poslednjeg dana takmičenja i da će praktično odbojkašice svojom poslednjom utakmicom na turniru zatvoriti Olimpijske igre.



Mečevi u beach – volley odigraće se u Šiokaze parku, a mečeve će suditi 16 sudija: Osvaldo Sumavil iz Argentine, Mario Fero iz Brazila, Huan Karlos Savedra Kaseres iz Kolumbije, Hose Marija Padron iz Španije, Žulijen Brisel iz Francuske, Haralabos Papadogulas iz Grčke, Davide Krešentini iz Italije, Agnješka Miškovska iz Poljske, Rui Žorge Karvaljo iz Portugalije, Roman Pristovakin iz Rusije, Nina Hobi iz Austrije, Vang Liđun iz Kine, Mariko Satomi iz Japana, Karlos Rivera Rodriges iz Portorika, Brigam Biti iz SAD i Đovani Bake iz Južnoafričke Republike, dok su Jonas Personeni iz Švajcarske, Elzir Martins de Oliveira iz Brazila i Džon Benet iz Australije sudije zadužene za „video proveru poena“.



Takmičenje u odbojci na pesku u obe konkurencije odigraće se od 25. jula do 8. avgusta, a učestovaće po 24 ekipe u obe konkurencije