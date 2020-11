Tokio može da organizuje OI uprkos porastu broja zaraženih?

U Japanu je ovog meseca zabeležen porast broja zaraženih koji premašuje 2.000 slučajeva dnevno, dok Vlada pokušava da uravnoteži preventivne mere i poslovne aktivnosti a da ne nanosi štetu ekonomiji pogodjenoj pandemijom.



"Kao grad domaćin, odlučna sam da ostvarim Olimpijske igre, po svaku cenu", rekla je Koike na konferenciji za novinare.



Ona je to rekla nedelju dana pošto je predsednik Medjunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) Tomas Bah posetio Tokio, gde je održao seriju razgovora sa japanskim zvaničnicima, uključujući i guvernerkom, da pokažu odlučnost da organizuju Igre.



Koike je rekla da je široka upotreba zaštitnih maski medju stanovništvom jedna od najefikasnijih mera bezbednosti koja je poštedela Japan od velike stope infekcija koje su izbile u SAD i Evropi.



Ona je dodala da su mnogi Japanci nošenje maski doživeli kao "moralnu dužnost", u pokušaju da saradjuju u naporima na prevenciji bolesti.



Nedavni porast broja zaraženih u Japanu mogao bi da dovede u pitanje planove za održavanje Olimpijskih igara, koje bi trebalo da počnu 23. jula.



Bah je rekao da će učesnici Igara biti podstaknuti da se vakcinišu, kako bi zaštitili japansku javnost, ali nije jasno kako bi se to rešilo ako dodje do većeg porasta broja zaraženih u toj zemlji.



Prema podacima zaključno sa ponedeljkom, u Japanu je zabeleženo 134.000 slučajeva zaraze korona virusom, uz gotovo 2.000 smrtnih slučajeva.