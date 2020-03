Tek što smo pomislili da je sve jasno u vezi Olimpijskih igara, sad postoji nova neizvesnost!

"Ima na hiljade pitanja pre nego što se novi vremenski okvir potvrdi. Sve opcije su na stolu. Da bismo uspešno organizovali Olimpijske igre, moramo da budemo potpuno saglasni i ujedinjeni", rekao je Bah na konferencijskom pozivu.



MOK je u utorak odložio Olimpijske igre za sledeću godinu zbog pandemije korona virusa.



Bah je naveo da će se uspostaviti posebna radna grupa, pod nazivom "Here We Go" koja će se baviti logistikom reorganizacije Igara u Tokiju.



"Ovo je zaista veoma izazovno pitanje", istakao je Bah.



Po njegovim rečima, dogovor je da se Igre organizuju najkasnije na leto 2021. godine.



Razmatralo se i otkazivanje Olimpijskih igara u Tokiju, a Bah je rekao da je to odluka koju je MOK mogao sam da donese, ali je insistirao da ne bi trebalo tako nešto da se uradi.



Bah je naveo da ne može da garantuje da će svi elementi igara ostati onako kako je prvo bilo planirano i istakao da su neophodni kompromisi.

Nije mogao da odgovori na pitanje šta će biti sa Olimpijskim selom, gde je stanovi trebalo da se prodaju posle Igara ove godine.



"Iskreno, ne mogu da vam kažem kakva je situacija sa tim. Ovo je jedno od mnogo hiljada pitanja koje će radna grupa morati da reši. Nadamo se, učinićemo sve da postoji selo, jer u njemu obično kuca srce Igara. Ali, u neviđenoj smo situaciji i imamo neviđeni izazov", rekao je prvi čovek MOK-a.



"Ovo je poput slagalice i svaki komad mora da se uklopi. Izvadite jedan komad i čitava slagalica se ruši", dodao je.



On je istakao da mnogo stvari mora da se poklopi i da je sve važno, i da iz tog razloga ne zavidi članovima radne grupe.



"Igre nikada pre nisu odlagane. Nemamo nacrt, ali smo ipak sigurni da možemo sastaviti prelepu slagalicu i da ćemo na kraju da imamo divne Olimpijske igre", istakao je Bah.



Tomas Bah je rekao da je razgovarao sa glavnim sponzorima i da je uveren da oni podržavaju Olimpijske igre i da daju maksimalnu podršku za odluku o odlaganju.