Sumnja sve veća, kad će biti Olimpijske igre?

Odgovarajući na pitanja u parlamentu, Hašimoto je rekla da "ugovor Tokija sa Medjunarodnim olimpijskim komitetom (MOK) predvidja da se Olimpijske igre održe ove godine".



"MOK ima pravo da otkaže Igre, samo ako one ne budu održane tokom 2020. godine. To može da se tumači i kao dozvola za odlaganje, sve dok se održe tokom kalendarske godine", navela je Hašimoto.



Ona je dodala da se čini sve kako bi se Olimpijske igre održale prema planu, od 24. jula do 9. avgusta.



Spekuliše se da je zbog epidemije koronavirusa moguće otkazivanje ili odlaganje tog takmičenja, pa čak i prebacivanje u druge gradove.



U Japanu se virus brzo širi, pa su u otkazane brojne sportske manifestacije i olimpijski kvalifikacioni turniri. Prema podacima, do sada je od posledica koronavirusa umrlo 12 osoba u Japanu.



Upitana da li veruje da Olimpijske igre treba da budu održane čak i ako epidemija koronavirusa bude gora nego što je sada, Hašimoto je rekla: "Ulažemo maksimalne napore da ne bismo morali da se suočimo sa takvom situacijom".