Šok, Olimpijske igre neizvesne zbog koronavirusa!?

Čelnik Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) Dik Paund rekao je danas da će u roku od tri meseca biti odlučeno o održavanju Olimpijskih igara u Tokiju, koje su ugrožene zbog širenja koronavirusa iz Kine.



U intervjuu Asošiejted presu Paund nije zvučao uznemireno, ali je iskreno govorio o rizicima sa kojima se suočavaju Olimpijske igre, koje počinju 24. jula u Tokiju.



Paund je od 1978. godine u MOK, 13 godina više od predsednika Tomasa Baha.



On je rekao da bi odluka mogla da se odloži za maj, u nadi da će virus biti pod kontrolom.



"Mnoge stvari moraju da počnu da se dešavaju. Morate da počnete da pojačavate bezbednost, hranu, Olimpijsko selo, hotele. Ljudi iz medija će biti u svojim studijima", rekao je on.



Ako dođe do toga da situacija ne napreduje, Paun je spekulisao da će "verovatno doći do otkazivanja".



"Ovo je novi rat sa kojim morate da se suočite. Ljudi će morati da pitaju: 'Da li je ovo dovoljno pod kontrolom da možemo biti sigurni oko odlaska u Tokio, ili ne?' ", naveo je Paund.



Kina je danas prijavila 508 novih slučajeva i 71 smrtan slučaj, od kojih 68 u Vuhanu, gde je u decembru izbila epidemija. Prema podacima, u Kini je zaraženo 77.658 osoba, a umrlo je 2.663.



Južna Koreja je druga po broju obolelih sa 977 ljudi, uključujući 10 smrtnih slučajeva. U Japanu je potvrđena smrt četiri osobe.



Koronavirus pojavljuje se i na Bliskom istoku i u Evropi, a Paund je poručio sportistima da nastave da treniraju. Očekuje se da će 11.000 sportista doći na Olimpijske igre i oko 4.400 na Paraolimpijske igre, koje počinju 25. avgusta.



"Koliko znamo, svi ćete biti u Tokiju. U ovom trenutku svi pokazatelji su da će sve biti kao i obično. Ostanite koncentrisani na vaš sport i budite sigurni da MOK neće da vas pošalje u pandemijsku situaciju", naveo je on.



Moderne Olimpijske igre počele su 1896. godine, do sada su bile otkazane samo tokom ratova i suočavale se sa bojkotom 1976. godine u Montrealu, 1980. u Moskvi i četiri godine kasnije u Los Anđelesu.



Olimpijske igre 1940. godine je trebalo da se održe u Tokiju ali su otkazane zbog rata Kine i Japana i Drugog svetskog rata.



Paund je neizvesnost nazvao glavnim problemom i ponovio stav MOK da sve zavisi od konsultacija sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Za sada, Igre će se održati.



"To je velika, važna odluka i ne možete je doneti dok ne budete imali pouzdane činjenice", dodao je on.



Paund je rekao i da bez obzira na savete koje dobija MOK, "to ne znači poziv na otkazivanje ili odlaganje Igara".



"Jednostavno, ne odlažete nešto veličine Olimpijskih igara. Ima mnogo stvari, mnogo zemalja i različitih tamičarskih sezona, televizijskih sezona. Ne možete samo da kažete da će Olimpijske igre biti u oktobru", naveo je on i dodao da je malo verovatno da takmičenja mogu da se prebace u neki drugi grad.



Za organizaciju Igara Japan troši 12,6 milijardi dolara, ali pojedine domaće komisije navele su da zemlja troši dvostruko više od toga.



Oko 73 odsto od 5,7 milijardi dolara prihoda MOK u četvorogodišnjem olimpijskom ciklusu dolazi od televizijskih prava.



Paund je rekao da budućnost Olimpijskih igara u Tokiju u velikoj meri ne zavisi od MOK, već od širenja virusa.



"Ako postane nešto nalik španskoj groznici, na tom nivou smrtnosti, onda svi moraju da uzimaju svoje lekove", rekao je Paund pomenuvši pandemiju početkom 20. veka koja je ubila milione ljudi.