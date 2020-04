Razdor zbog Olimpijskih igara, Japan besan na MOK i ima nekoliko milijardi razloga za to!

Otvoreni sukob izbio je danas između organizatora Olimpijskih igara u Tokiju i Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) oko toga ko će platiti troškove jednogodišnjeg odlaganja tog takmičenja.Portparol Organizacionog komiteta Olimpijskih igara u Tokiju Masa Takaja rekao je da je da je taj komitet tražio od MOK da ukloni komentar sa svoje veb stranice koji sugeriše da je premijer Japana Šinzo Abe pristao da njegova zemlja snosi većinu troškova odlaganja Igara.Japanski mediji procenjuju da bi jednogodišnje odlaganja Igara uzrokovano pandemijom korona virusa moglo da košta između dve i šest milijardi dolara. Igre u Tokiju trebalo je da se održe od 24. jula do 9. avgusta ali su zbog pandemije korona virusa odložene za sledeću godinu, od 23. jula do 8. avgusta.Nijedna strana nije dala zvaničnu procenu, ali izvršni direktor Igara Toširo Muto rekao je da su troškovi odlaganja "ogromni".rekao je Takaja tokom 90-minutnog konferencijskog sastanka.Gotovo sva pitanja, većinom od japanskih novinara, odnosila su se na izjavu MOK i troškove koje će snositi Japan.Na sajtu MOK, na stranici pod nazivom "Često postavljena pitanja o Olimpijskim igrama u Tokiju 2020" piše da se Abe složio da će JapanBez navođenja imena premijera, predsednik MOK Tomas Bah je pre 10 dana rekao gotovo istu stvar.Portparol japanskog premijera Jošihide Suga rekao je danas daPrema zvaničnim podacima Japan troši 12,6 milijardi dolara za organizaciju Olimpijskih igara, ali vladin revizorski izveštaj navodi da se radi o dvostruko većoj sumi.Prema uslovima ugovora potpisanim 2013. godine, Tokio je dobio organizaciju Igara i grad Tokio, Japanski olimpijski komitet i lokalni organizatori su u obavezi da plaćaju većinu troškova Olimpijskih igara.Član Mok Džon Kouts, koji nadgleda pripreme Olimpijskih igara, rekao je prošle nedelje da će odlaganje koštati MOK nekoliko stotina miliona dolara, a isto je rekao i Bah u intervjuu nemačkim medijima.Kouts je jasno stavio do znanja da će uplate MOK ići nacionalnim olimpijskim komitetima koji imaju problema i međunarodnim federacijama, a ne u Tokio.Prema dokumentaciji Organizacionog komiteta, MOK je doprineo Igrama sa 1,3 milijardi dolara. To je od prihoda od 5,7 milijardi dolara iz poslednjeg četvorogodišnjeg olimpijskog ciklusa.Organizatori Olimpijskih igara u Tokiju nedavno su naveli da nemaju "plan B" u slučaju da se takmičenje ponovo odloži.