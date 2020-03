Pripreme za OI nastavljaju se u punom obimu, prioritet zdravlje učesnika

Izvršni odbor MOK u utorak je održao sednicu, a predsednik te organizacije Tomas Bah danas je održao konferencijski video sastanak sa predstavnicima svih evropskih nacionalnih olimpijskih komiteta, vezano za razvoj situacije širenja korona virusa.



Kako je saopštio Olimpijski komitet Srbije (OKS), na sastanku su učestvovali i generalni sekretar Djordje Višacki i izvršni direktor Damir Štajner.





"Članovi izvršnog odbora i članovi MOK doneli su odluku da se pripreme u Tokiju za održavanje Olimpijskih igara nastavljaju u punom obimu. MOK će i u narednim danima kontinuirano pratiti razvoj situacije i u skladu sa tim će delovati u saradnji sa savetima i preporukama Svetske zdravstvene organizacije i drugih nadležnih ustanova kada je u pitanju širenje korona virusa", navodi se u saopštenju.



Bah je istakao da su zdravlje i bezbednost svih učesnika, posetilaca i organizatora Olimpijskih igara prioritet i da će delovati u skladu s tim.



Vlada Japana opredeljena je da se Igre održe u zakazanom terminu, kao i da postoji nepodeljena podrška lidera grupe G7, najrazvijenijih zemalja sveta.



Kako se navodi, tokom sastanka naglašeno je da je važno da se izbegnu sve spekulacije oko odlaganja i otkazivanja Olimpijskih igara, kao i da je do tog takmičenja ostalo još četiri meseca, te da u ovom trenutku nema razloga da se

donose bilo kakve krajnje odluke.



"MOK kao i uvek do sada, na prvo mesto stavlja zdravlje i dobrobit svih gradjana sveta, sportista i svih učesnika Olimpijskih igara i tako će se i ubuduće ophoditi, u skladu sa preporukama i instrukcijama najrelevantnijih svetskih stručnjaka iz oblasti medicine, uključujući i Svetsku zdravstvenu organizaciju", piše u saopštenju.



MOK će u saradnji sa medjunarodnim sportskim federacijama izaći sa novim modelom kvalifikacija za Olimpijske igre za one kvote i norme koje još nisu raspodeljene, stavljajući kao prioritet zdravlje sportista i osoba iz njihovog najužeg stručnog okruženja.



Na sastanku sa nacionalnim olimpijskim komitetima dogovoreno je da 30. jun ostane krajnji rok kada sve kvalifikacije treba da budu okončane, kako bi se neometano izvršile sve pripreme za kvalitetan prijem sportista u Tokiju.



Tokom sastanka generalni sekretar OKS Đorđe Višacki rekao je da OKS podržava stav MOK da su bezbednost i zdravlje sportista i svih učesnika Igara na prvom mestu.



"U narednim danima zajedno sa državnim organima, OKS će raditi na tome da zajedno prevazidjemo i ovaj izazov", naveo je Višacki.