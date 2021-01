Otkazano prikazivanje olimpijske baklje u Japanu

Tokio je u četvrtak prijavio novih 2.447 slučajeva zaraze, što je skok za 50 odsto u odnosu na dan ranije.



Zbog pandemije korona virusa Olimpijske igre u Tokiju, koje je trebalo da budu održane prošlog leta, pomerene su za godinu dana i počeće 23. jula. Paraolimpijske igre počeće 24. avgusta.



U saopštenju vlasti Tokija navodi se da će izložbe na kojima su izložene baklje od danas biti otkazane i da će tako biti najmanje do 29. januara.



Vanredno stanje u Tokiju i tri susedne prefekture trajaće najmanje do prve nedelje februara, zbog čega će sve planirane manifestacije u vezi sa olimpijskom bakljom biti odložene.



Štafeta olimpijskog plamena trebalo bi da počne 25. marta, uz učešće 10.000 trkača.



U anketi koju je prošlog meseca obavila japanska nacionalna televizija NHK od 1.200 ispitanika 63 odsto smatra da bi Igre trebalo ponovo odložiti ili otkazati.



Međunarodni olimpijski komitet i Organizacioni komitet su nedavno naveli da će Olimpijske igre u Tokiju biti otkazane, ako ne budu mogle da budu održane tokom leta.



U Japanu je do sada od posledica korona virusa umrlo oko 3.500 ljudi.



Na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama očekuje se učešće više od 15.000 sportista, uz desetine hiljada zvaničnika, trenera, sudija, sponzora, medija i emitera.