Organizatori Olimpijskih igara odolevaju virusu!

Guvernerka Tokija Juriko Koike rekla je danas da će odluka o proglašenju pandemije korona virusa sigurno uticati na Olimpijske igre, ali da je njihovo otkazivanje nemoguće.







"Ne mogu da kažem da neće uticati. Ali, verujem da je otkazivanje Igara nemoguće", rekla je ona.



Odluku o otkazivanju Olimpijskih igara može doneti samo Medjunarodni olimpijski komitet (MOK). Igre su na programu od 24. jula do 9. avgusta u Tokiju.



Prošle godine Koike se oštro protivila odluci da se maratonske trke prebace iz Tokija u Saporo, predsednik MOK Tomas Bah podržao je odluku o promeni, pa je taj plan usvojen.



Odluka o Igrama mora biti doneta do kraja maja ili do početka juna, kako bi se 11.000 sportista pripremilo prema planu, organizovali televizijski prenosi i sponzorske obaveze.



Konsultovani će biti i Svetska zdravstvena organizacija, emiteri i stotine advokata.



Ugovor o gradu domaćinu koji su potpisali MOK, grad Japan i Japanski olimpijski komitet daju prednost MOK, koji ima pravo da otkaže takmičenje "zbog ratnog stanja, gradjanskih nereda, bojkota ili ako ima osnovane razloge da veruje da bi Igre iz bilo kog razloga ozbiljno ugrozile bezbednost učesnika".



"Nema planova za promenu naših planova. U ovom trenutku važno je da Organizacioni komitet ostane smiren. Shvatam da su ovo složeni problemi, ali zbog toga ne treba sve da se zaustavi", rekao je predsednik Organizacionog komiteta Joširo Mori.