Olimpijske igre sa navijačima?!

"Do proleća ćemo doneti mere za sve gledaoce, uključujući i one koji nisu iz Japana. Za strane navijače, moramo biti sigurni da ćemo i njima pružiti priliku da prisustvuju", rekao je šef Organizacionog komiteta Olimpijskih igara u Tokiju Toširo Muto posle sastanka o merama za suzbijanje korona virusa.



Muto je naveo da će postojati stroge smernice, pravilnici koje treba slediti i zdravstvene aplikacije za praćenje navijača kako bi se pratilo širenje zaraze.



On je prvobitno rekao da bi bilo teško odrediti karantin za navijače, ali je kasnije tokom sastanka nagovestio da se to može dogoditi.



"Što se tiče gledalaca iz inostranstva, da li bi trebalo da prođu kroz dvonedeljni karantin ili ne, možemo li se toga odreći ili ne, zavisiće od situacije. Postoji mogućnost da se odustane od karantina ako navijači ispunjavaju odredjene uslove", naveo je Muto.



Organizatori i Medjunarodni olimpijski komitet (MOK) su dali sebi rok pet meseci, do proleća, da odrede kako će ugostiti 11.000 sportista i hiljade zvaničnika, sudija, sponzora, medija i emitera, za takmičenje koje bi trebalo da počne 23. jula 2021. godine.



Olimpijske igre trebalo je da se održe ovog leta, ali su pomerene na sledeću godinu zbog pandemije korona virusa.



"Razumljiva je strepnja gledalaca da ne znaju da li će moći da dođu na Igre. Želeli bismo da budemo što pažljiviji prema gledaocima, dok istovremeno preduzimamo preventivne mere kako bismo mogli da primimo što veći broj gledalaca", naveo je Muto.



Predsednik MOK Tomas Bah rekao je u sredu da će naredne nedelje otputovati u Tokijo, u prvu posetu tom gradu otkako su Igre odložene. On je odgovorio odrično na pitanje da li će se u Tokiju razgovarati o mogućnosti otkazivanja Olimpijskih igara.

Pre nego što su Igre odložene, organizatori su saopštili da će to takmičenje koštati 12,6 milijardi dolara, ali je državni revizor prošle godine naveo da su troškovi najmanje dvostruko veći, najviše u novcu poreskih obveznika.



Odlaganje Igara koštaće domaćina izmedju dve i tri milijarde dolara. MOK je najavio da će pomoći organizaciju sa 650 miliona dolara.



Takođe, moguće je da će organizatori imati dodatnih troškova, na vakcine, testiranja i dodatnu zdravstvenu negu ako bude potrebno.