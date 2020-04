OI - Šta je sa suspenzijom za Ruse?

Svetska antidoping agencija (WADA) izrekla je četvorogodišnju suspenziju ruskim sportistima sa svih velikih takmičenja nakon što je presudila da je Rusija manipulisala podacima iz moskovske antidoping laboratorije, kako bi zataškala pozitivne doping testove svojih sportista.



Rusija je nakon toga uložila žalbu pre Sudom za sportsku arbitražu (CAS), ali su ročišta odložena zbog pandemije korona virusa.



Maticin je danas izjavio da izbijanje virusa znači da bi stranke u sudskom postupku trebalo da izbegavaju presudu protiv Rusije jer bi to narušilo olimpijski pokret.



"Čelnici Medjunarodnog olimpijskog komiteta, WADA i sudije koje će doneti presudu trebalo bi da razumeju da sada živimo u potpuno drugačijim uslovima i da je nastala ova kriza, uključujući i krizu u odnosima, i da bi zato trebalo da okrenu novu stranicu i shvate da je trenutno najvažnije biti zajedno", rekao je on.



"Kada vidite da su svi izolovani, da su svi kod kuće, svest se menja, mentalitet se menja i ljudi razumeju da sada postoje drugi prioriteti. Prioritet je budućnost olimpijskog pokreta, konsolidacija čitave medjunarodne sportske zajednice", dodao je Maticin.



Maticin je istakao da bi sankcionisanje Rusije naškodilo olimpijskom pokretu.



On je dodao i da će, nakon što kriza sa korona virusom prodje, Rusija ponuditi da bude domaćin medjunarodnih sportskih dogadjaja ako njihovi trenutni domaćini ne mogu da ih organizuju.