Novo odlaganje OI?

Član izvršnog odbora Organizacionog komiteta Olimpijskih igara u Tokiju rekao je danas da bi trebalo tražiti još jedno odlaganje tog takmičenja, ako ono ne bude moglo da se održi naredne godine.







Olimpijske igre u Tokiju trebalo je da budu održane ovog leta, ali su zbog pandemije korona virusa pomerene za sledeće leto.



"Glavni prioritet je da uložimo zajednički napor da održimo Olimpijske igre na leto 2021. godine. Ako to ne bude moguće, trebalo bi ponovo da pokrenemo akciju da dobijemo još jedno odlaganje", rekao je Harajuki Takahaši za japanske medije.



Prema procenama u Japanu, jednogodišnje odlaganje takmičenja koštaće između dve i šest milijardi dolara, koje će većinom pasti na poreske obveznike.



Predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) Tomas Bah i predsednik organizacionog komiteta Olimpijskih igara u Tokiju Joširo Mori odbacili su mogućnost novog odlaganja Igara. Oni su se složili da će se Igre otkazati ako ne budu mogle da budu otvorene 23. jula 2021. godine.



Kako se navodi, Takahaši je "intimno vezan za Igre u Tokiju" i spekuliše se da je dobio milione dolara od komiteta za kandidaturu Tokija za rad na lobiranju kod članova MOK kada je 2013. godine Tokio izabran za domaćina Igara, izmedju Buenos Ajresa, Madrida i Istanbula.



On je bivši zaposleni u japanskoj marketinškoj agenciji Dentsu, za koju se smatra da je mnogo pomogla da Igre dodju u Tokio.



Dentsu je ekskluzivna marketinška agencija Olimpijskih igara u Tokiju i bila je ključna u obezbedjivanju 3,3 milijardi dolara od lokalnih sponzorstava.



Istraga u Francuskoj dovela je vezu ulogu te kompanije za dodelu Igara Tokiju, uključujući i lobiranje nekadašnjeg predsednika Medjunarodne atletske federacije Lamina Dijaka. Dijak je bio član MOK kada je Tokio dobio Igre.



Njemu se sudi u Parizu zbog optužbi za korupciju. To je odvojeno sudjenje od onog za navodnu kupovinu glasova 2013. godine. Zbog optužbi za kupovinu glasova prošle godine je ostavku podneo predsednik Olimpijskog komiteta Japana Cunekazu Takeda.