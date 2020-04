Koronavirus "gasi" olimpijski plamen

Olimpijski plamen za Igre u Tokiju povučen je danas iz javnosti u Japanu zbog pandemije koronavirusa.







Plamen je stigao u Japan 26. marta iz Grčke, a nakon što su Olimpijske igre u Tokiju odložene za sledeću godinu zbog pandemije, organizatori su ga izložili u Fukušimi, gde je trebalo da bude do kraja meseca.



Posle uvođenja vanrednog stanja plamen je povučen iz javnosti i nije poznato da li će ponovo biti izložen i pod kojim okolnostima.



"Plamen će se čuvati na nepoznatoj lokaciji kako bismo sprečili ljude da se okupljaju", navodi se u saopštenju organizatora Olimpijskih igara.



Plamen će se kratko čuvati u Tokiju, a zatim se očekuje da će ga preuzeti Međunarodni olimpijski komitet (MOK), kao simbol borbe protiv pandemije.



"Ideja će biti da plamen nastavi da gori i da ga pokažemo svetu. To će biti velika inspiracija i svetlo u ovim teškim trenucima", rekao je bivši direktor marketinga MOK Majkl Pejn.



Očekuje se da će se plamen vratiti u Japan naredne godine za štafetu olimpijske baklje.



Olimpijske igre u Tokiju održaće se od 23. jula do 8. avgusta 2021. godine.