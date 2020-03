Sat ispred Železničke stanice u Tokiju, ali i drugi satovi širom prestonice Japana resetovani su po objavljivanju novog datuma održavanja Igara, do 23. jula do 8. avgusta 2021.



Na satovima piše da je do Igara ostalo 479 dana.



Olimpijske igre u Tokiju trebalo je da se održe ovog leta, od 24. jula do 8. avgusta, ali su pomerene zbog pandemije korona virusa.



"Mislim da će ove Olimpijske igre imati veliki istorijski značaj", rekao je predsednik Organizacionog komiteta Joširo Mori.



On je takođe rekao i da nema garancija da će pandemija korona virusa biti pod kontrolom za godinu dana.



Olimpijski plamen, koji je u Japan došao iz Grčke 12. marta, ostaće privremeno u Fukušimi.