Idete na OI u Tokio? Bićete ''podstaknuti da se vakcinišete''

Bah je dodao da vakcinisanje neće biti obavezno ali ne sumnja da će biti snažno podstaknuto.



Predsednik MOK-a se nalazi u prvoj poseti Japanu nakon odlaganja Olimpijskih igara pre oko osam meseci usled pandemije korona virusa.



"Da bi zaštitio japanski narod i iz poštovanja prema njemu, MOK će se potruditi da što veći broj ljudi dođe ovde sa vakcinom, ako do tada bude dostupna", rekao je Bah nakon razgovora sa japnanskim premijerom Jošihidom Sugom.



Bah je pohvalio novi napredak u brzom testiranju kao podstrek za održavanje Olimpijskih igara.



"Olimpijski učesnici neće biti prioritet za vakcinaciju ispred medicinskih sestara, lekara i ljudi koji održavaju naša društva u životu. Olimpijske igre sledeće godine će biti svetlo na kraju ovog mračnog tunela", rekao je Bah.



On je nagovestio i da će MOK pokriti bar neke troškove vakcinacije.



"Odlučni smo da sledećeg leta organizujemo Olimpijske igre kao dokaz da je čovečanstvo pobedilo vuris", rekao je Suga.



Još nije poznato koliko će koštati odlaganje Olimpijskih igara koje su bile predivđene za ovu godinu, a neki izveštaji iz Japana govore o šteti od dve do tri milijardi dolara.



Pored finansijskih problema organizatori Olimpijskih igara suočavaju se i sa istragom francuskih vlasti o korupciji prilikom dodele domaćinstva Tokiju.



Prošle godine predsednik japanskog olimpijskog komiteta Cunekazu Takeda je podneo ostavku nakon što je priznao da je potpisao uplatio od dva miliona dolara konsultantskoj kompaniji u Singapuru.



Veruje se da je novac usmeren kako bi se uticalo na glasove MOK-a.



Olimpijske igre u Tokiju trebalo bi da se održe od 23. jula do 8. avgusta 2021. godine, a Bah je rekao da se nada da će na tribinama biti "razuman broj" navijača.