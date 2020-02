Hoće li Olimpijske igre biti održane na vreme?

"Želeo bih ponovo da pojasnim da ne razmišljamo o odlaganju niti otkazivanju Olimpijskih igara. Neka to bude jasno", rekao je predsednik Organizacionog komiteta Joširo Mori na početku dvodnevnih sastanaka Medjunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) u Tokiju.



Olimpijske igre počinju 24. jula, a olimpijska baklja će na put krenuti u martu.



Iako u Japanu nije bilo smrtnih slučajeva povezanih sa koronvirusom, čelnici MOK i Organizacionog komiteta su zabrinuti. Medju visokim zvaničnicima na sastanku je i direktor nauke i medicine u MOK Ričard Badžet.



Zbog novog virusa Formula 1 je juče otkazala trku za Veliku nagradu Kine u Šangaju, koja je trebalo da se održi sredinom aprila.



Takodje, ragbi mečevi u Hongkongu i Singapuru pomereni su sa aprila na oktobar, a organizatori su naveli da je to odlučeno zbog zabrinutosti za zdravlje, posle epidemije virusa.



Otkazana su brojna takmičenja, olimpijski kvalifikacioni turniri, fudbalske utakmice i skoro sve sportske manifestacije u Kini. Kineskim sportistima zabranjeno je da putuju na takmičenja, što bi moglo da ugrozi njihovo učešće na Olimpijskim igrama u Tokiju.



Bivši japanski olimpijac i gradonačelnik olimpijskog sela Saburo Kavabuči rekao je da bi vrućina u Tokiju i velika vlažnost mogle da pobede virus.



"Najveća briga su koronavirus i infekcija. U ovom trenutku ne znamo kada će ovo pitanje biti rešeno. Na osnovu raznih informacija koje dobijamo, čini se da ovaj virus nije toliko jak kao virus gripa. Ovaj virus je podložan vlazi i toploti. U Japanu imamo kišnu sezonu, koja bi mogla da porazi virus", rekao je on.