"Božija kazna, koronavirus napada zbog vašeg napada na ruske sportiste"

View this post on Instagram

Не простое решение для МОК о переносе Олимпийских игр ТОКИО 2020😬на год🌟 А что думают и чувствуют главные действующие лица Олимпийских Игр СПОРТСМЕНЫ ??????😱 Ведь многие из них в пике формы💪 и рассчитали свою подготовку так☝🏻что готовы на 🥇🏆Увы😕жизнь диктует свои правила 😔 Я вижу в такой ситуации один из +☝🏻это решить все накопившиеся вопросы и приехать в Токио 2021 😁 в полном составе олимпийской сборной команды Росии 🇷🇺 и выступить 💪🥇🏆Победа с нами💪🥇🇷🇺#олимпийскаячемпионка #хоркинасветлана #спортивнаягимнастика #спорт #гимнастика #олимпийскиеигрытокио #победа #спортсмены #зож #цска #россия