Srpski reprezentativac ima koronavirus!

Aleksandar Atanasijević pozitivan je na koronavirus i nalazi se u kućnoj izolaciji! Kako večeras prenose '' Novosti '', srpski odbojkaški reprezentativacpozitivan je na koronavirus i nalazi se u kućnoj izolaciji!





Tu informaciju je sam odbojkaš potvrdio u razgovoru za pomenuti list.





''Pozitivan sam na virus korona. Još ne znam gde sam ga dobio, preslišavam se s kim sam sve bio u kontaktu. Nadam se da nisam nikome preneo zarazu, mojim roditeljima i prijateljima. O tome sada razmišljam i normalno želim da što pre ozdravim'', izjavio je Atanasijević, koji će u samoizolaciji morati da provede dve nedelje.





On je, inače, član italijanske Peruđe i u Italiji je proveo najveći deo pauze koja za odbojkaše i dalje traje. Tu pauzu je iskoristio za operaciju kolena u Peruđi i po svemu sudeći je tamo i došlo do zaražavanja, iako mu je tada test bio negativan, i to u više navrata.





''I sada imam blagu temperaturu. U stvari da nisam pre mesec dana u Peruđi operisao koleno, ne bi mi opao imunitet i verovatno bih bio asimptomatičan.







A u bolnici u Peruđi sam posle operacije imao i lakšu upalu pluća. Kako je tamo epidemija bila mnogo jača nego u Srbiji, pet puta su me testirali i uvek sam bio negativan. I pre nego što sam se vratio u Beograd testirao sam se kako ne bih morao u karantin'', objašnjava Atanasijević.

