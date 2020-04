Srpska odbojkašica ponovo gađa u centar: "Znate da tražite medalje, a ne znate da budete disciplinovani?"

Srpska odbojkašica Jovana Brakočević ponovo se oglasila na Fejsbuku, iako to do ovog vanrednog stanja nije radila često.



Ona je opet napisala opširniju objavu za prosečnog Fejsbuk korisnika, ali je ponovo pogodila u metu. Kao i uvek do sada.



"Kako je moguće da smo sportska nacija? Da imamo toliko vanserijskih talenata i tako malo discipline? Kako je moguće da zahtevamo uspeh i disciplinu i medalje? Zašto se malo ne ugledamo na sve te silne sportiste i postanemo malo disciplinovani i poslušni.



-Niko nam ne traži da se znojimo, zahtevamo nemoguće od našeg tela, ne trpimo bolove i povrede zbog nekog mogućeg takmičenja i, ako se baš baš sve poklopi, neke moguće medalje



Traže da sedimo u kući. Da se pridržavamo pravila dok virus ne prođe. Traže da budemo disciplinovani da nam se zdravstvo ne bi totalno urušilo i ovako je na izdisaju.



- Kako je moguće da smo toliko licemerni i da zahtevamo pobede kada sami nismo spremni da se odreknemo za pobedu cele nacije. Svi smo ponosni kad sportisti naše zemlje donesu kući medalju i pobede. Zašto nam je sad toliko teško da učinimo naše sportiste ponosnim na nas. Pridržavajući se pravila, za bolje sutra", napisala je ona.