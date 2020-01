Sjajna vest za Kraljevčane, gledaće prvaka Evrope!

Liga nacija 2020. godine igraće se od 22. maja do 5. jula. Mečevi odbojkaša igraće se od petka do nedelje.



Srbija će u okviru prvog vikenda (od 22. do 24. maja) igrati u 3. grupi u "Tauron Areni" u Krakovu sa domaćinom Poljskom, Italijom i Slovenijom.



Drugi vikend će se odigrati od 29. do 31. maja, a Srbija će igrati u 7. grupi u dvorani "Nilson Nelson" u Braziliji. Rivali Srbiji, pored Brazila, biće Francuska i Japan.



Reprezentacija Srbije će potom od od 5. do 7. juna u "Hali sportova" u Kraljevu biti domaćin SAD, Iranu i Nemačkoj u okviru 10. grupe trećeg vikenda.



Tokom četvrtog vikenda (12 – 14. jun), Srbija će igrati u 14. grupi u dvorani "Aldo Kantoni" u San Huanu, u Argentini, sa domaćinom, Rusijom i Bugarskom.



Peti vikend je na programu od 19. do 21. juna, a Srbija će igrati u 17. grupi u "Vinsport Areni" u Kalgariju, u Kanadi, sa domaćinom, Australijom i Kinom.



Finalni turnir trećeg izdanja Lige nacija u konkurenciji odbojkaša odigrati od 1. do 5. jula u Torinu.



Pored Italije, plasman na Finalni turnir će izboriti pet najuspešnijih selekcija sa ukupne tabele posle 15 odigranih utakmica.