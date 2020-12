Šampion pao u Kragujevcu!

OK RADNIČKI – OK VOJVODINA 3:0 (25:22, 25:22, 25:19)

KRAGUJEVAC

Dvorana: „SBB Jezero“.

Igrano bez prisustva publike.

Sudije: Đ. Zelenović, T. Popović.



Kragujevački Radnički naneo je poraz Vojvodini u okviru odloženog meča 9. kola BPŠ Superlige Srbije.Bilo je 3:0 u setovima (25:22, 25:22, 25:19).Minula takmičarska pauza očigledno nije ostavila većeg traga na učenike Dragana Kobiljskog, koji su u susretu sa šampionom države pružili možda i najkvalitetniju partiju u dosadašnjem delu sezone, i još jednom pokazali da se sa punim pravom ubrajaju u krug glavnih favorita za oba domaća trofeja.Pojačani iskusnim srednjim blokerom Mirkom Radevićem, koji je nakon osam godina ponovo obukao dres Radničkog, Šumadinci su delovali prilično sigurno na mreži, a dodatnu razliku pravili su snažnim servisima, koji su pogađali slabe tačke u polju rivala.Radnički je tokom čitave uvodne deonice diktirao tempo i kontrolisao rezultat. Imali su Kragujevčani u jednom trenutku maksimalnih pet poena prednosti (21:16), ali ni to nije bilo dovoljno da se slomi otpor šampiona Srbije, koji je uspeo da uhvati rezultatski priključak i uvede set u neizvesnu završnicu, ali je na kraju ipak poklekao, tako da je prva deonica pripala domaćinu – 25:22.Početak drugog seta obeležili su siloviti servisi Irfana Hamzagića za vođstvo Radničkog od 5:3, ali je ubrzo usledio žestok odgovor od strane Novosađana, koji vezuju pet poena i preuzimaju kontrolu nad rezultatom (10:7). To je stratega Kragujevčana Dragana Kobiljskog primoralo da zatraži kratak predah kako bi sprečio dalje poniranje svoje ekipe, da bi po povratku na parket Šumadinci konačno uspeli da se malo stabilizuju i dođu do izjednačenja (12:12). Usledio je još jedan nalet Vojvodine, koja je uspela da vrati prednost od tri poena, ali su odbojkaši Radničkog ipak smogli snage za preokret u finišu seta (22:21), da bi Mirko Radević sa dva uspešna bloka odlučio ovu deonicu u korist Kragujevčana – 25:22.Vođstvo od 2:0 u setovima nije uljuljkalo izabranike Dragana Kobiljskog, već im je samo dodatno podiglo elan da u trećem setu dokrajče protivnika. Baš kao i u prvom setu, Radnički je i tokom ovog perioda igre imao kontrolu nad rezultatom i polako, mic po mic, lomio je otpor protivnika. Kada su Kragujevčani poveli sa 22:17, bilo je jasno da je šampion na kolenima, a tačku na ovaj meč stavio je kapiten Radničkog Nemanja Dukić za 25:19 i konačnih 3:0 u setovima.Šumadince je do velike pobede u susretu sa šampionom države predvodio korektor Irfan Hamzagić sa 18 osvojenih poena, od toga četiri sa servis linije. Sledio ga je Nikola Goić sa 9, dok su Mirko Radević i Srećko Ristić dodali po 7 poena.U ekipi trenera Siniše Gavrančića prednjačili su Pavle Perić sa 17 i Kragujevčanin Aleksandar Blagojević sa 12 osvojenih poena., izneo je svoje impresije Nemanja Opačić, prvi asistent trenera kragujevačkog tima Dragana Kobiljskog.Iskusni Mirko Radević je već na svom povratničkom debiju u dresu Radničkog pokazao da će predstavljati ogromno pojačanje za kragujevački sastav u finišu sezone.izjavio je novi srednji bloker Kragujevčana.Odbojkaši Radničkog nemaju puno vremena da uživaju na lovorikama ovog trijumfa, budući da ih već u sredu, 30. decembra, očekuje gostovanje vicešampionu Srbije, ekipi Niša, u zaostaloj utakmici 11. kola BPŠ Superlige Srbije.OK RADNIČKI:VOJVODINA NS SEME: