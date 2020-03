Sa severa Italije, naša zlatna odbojkašica - Srbijo, poslušaj njen savet odmah!

Možda nismo svesni šta je Korona virus, preciznije, sigurno nismo dovoljno svesni šta se dešava oko nas. Šta se desilo i, i dalje se dešava na severu Italije, koji je na hiljadu kilometara od nas.



Naša zlatna odbojkašica, zlatna devojka, zlatna, zlatna, kako sve već volimo da ih nazivamo kada osvjaju medalje za našu zemlju - Jovana Brakočević, sada i Jovana Brakovičević Kancijano, podelila je post na društvenim mrežama koji najbolje opisuje šta se dešava u Italiji.



Jovana brani boje italijanskog kluba AGIL, koji se nalazi u malenom gradu Novari, u Lombardiji, jednoj od tri najveća žarišta na svetu.



Jovana, kako i sama kaže, ne piše često, ali ovaj put jeste i dobro da je to uradila. Nateraće nas, valjda, da se zapitamo i stavimo prst na čelo. Da ne čekamo da ljudi zapravo počnu da umiru da bismo ostali kod kuće i bili u potpunoj izolaciji.



Jovaninu poruku prenosimo u celosti:



"Ne pišem često, skoro nikad ali evo sad imam potrebu. Covid-19 je virus koji nas je zatvorio po kućama. Ali da li samo to? Od Corona virusa se umire. To je činjenica. I ne samo sto se umire. Umire se sami. Nigde nikog osim medicinskog osoblja koje je opremljeno da im se jedva vide oči. Nikog da uhvati za ruku umirućeg i obolelog. Nikog. Danas se u italijanskom gradu Bergamo desilo nešto još gore. Vojska je došla po kovčege preminulih i direktno ih odvezla u krematorijum. To je to. Niko nije mogao da ih vidi. Niko da se oprosti od tih ljudi. Ušli su u bolnicu zaraženi, borili se sami, bez svojih bližnjih. I izgubili.. sami... bez svojih bližnjih. Neće biti sahrane. Kremirani i to je to. Dragi moji vi nastavite da izlazite po kafićima. Da se šetate parkovima ili centrima. Da posećujete tržne centre ili prodavnice ili šta god bilo što još uvek nije prinudno zatvoreno. Izložite riziku sebe i svoje bližnje ne samo od zaraze nego i od umiranja sami. Budimo pametniji. Volimo ne samo svoj život nego živote i naših bližnjih i svih drugih ljudi koje potencijano možemo dovesti u opasnost. Poštujmo zakon sto je strožije moguće da bi ovo crno vreme prošlo što pre. Nadam se da će ovaj post bar nekom da promeni način razmišljanja i da ce pokušati da ubedi svoje bližnje prijatelje ili bilo koga da za kafice ima vremena. Bitno da smo svi zdravi!".