Otvoren Memorijalni park ''Žarko Petrović''

Park je otvorio pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez, takođe nekadašnji odbojkaški reprezentativac.



Tvom prilikom otkrivena je i spomen-bista, kao i tabla sa nazivom Ulice Žarka Petrovića.



"Izuzetno sam srećan i ponosan što je i Vlada Vojvodine podržala izgradnju Memorijalnog parka u kome će se deca i omladina bezbrižno igrati, družiti i radovati životu, baš onako kako je na terenu umeo i činio Žare", rekao je Batez.



Dodao je da je to dug društva prema delu velikana domaćeg odbojkaškog sporta, što je samo delić onoga što je on bio i zaslužio u ovom sportu.



"Bio je naš idol, uzor mladim igračima, uz njega smo učili, sazrevali i vinuli se do neslućenih visina, do prve olimpijske medalje. Pravi prijatelji, vrhunski saigrači se nikada ne zaboravljaju", poručio je Vladimir Batez, koji je bio Petrovićev saigrač i veliki prijatelj.



Predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Zoran Gajić izrazio je veliko zadovoljstvo zbog načina na koji je obeleženo sećanje na život i delo jednog od najboljih domaćih odbojkaša.



"Kad pomislim na Žarka Petrovića prvo čega se setim je njegova sportska svestranost. Nije se znalo da li je talentovaniji za odbojku, fudbal ili košarku. Takva svestranost nikog nije ostavljala ravnodušnim. Posedovao je veliku odanost prema drugovima i ekipi i bio omiljen. Pre i posle Žarka Petrovića više ništa nije bilo isto. On je bio harizmatičan i prepoznatljiv, kako u sportu tako i u običnom životu, i činio da to budemo i svi mi sa njim", rekao je Gajić.



Otvaranju Memorijalnog parka, otkrivanju biste i table sa imenom ulice prisustvovao je i predsednik Evropske odbojkaške konfederacije (CEV) Aleksandar Boričić.



Žarko Petrović odbojku je počeo da trenira u "OK Maglić", a sa nepunih 18 godina prešao je u Vojvodinu, sa kojom je osvojio tri titule državnog prvaka i odakle je izborio status reprezentativca.



Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 253 utakmice i osvojio bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. i na Evropskom prvenstvu u Atini 1995. godine.



Igrao je u Italiji, Grčkoj, Japanu, a karijeru je završio u slovenačkom Mariboru. Preminuo je 2007. godine u Novom Sadu, u 43. godini života.



Mlađe generacije Žarka Petrovića pamte kao kapitena generacije koju su još činili Brđović, Tanasković, Kovač, Batez, braća Grbić, Vujević, Mešter, koja je 1995. tiho zakoračila na svetsku odbojkašku scenu i, udarivši temelje kasnijim uspesima domaće odbojke.