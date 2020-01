Odbojkaši svesni: "Da se spustimo na zemlju..."

Kapiten srpskih odbojkaša Nemanja Petrić rekao je da njegova reprezentacija nije počela turnir kako je želela i da je posle današnjeg poraza od Francuske svaka sledeća utakmica presudna.



"Nismo otvorili utakmicu i turnir onako kako smo želeli. Falilo je malo... Ne znam ni ja u ovom trenutku čega. Malo je falilo da sve pređe u našu korist. Šta je, tu je. Igra se još, ovo je tek prva utakmica, sada svaka znači ispadanje i verujem da ćemo imati to u glavi i igrati bolje i agresivnije u svim elementima", rekao je Petrić posle utakmice u Berlinu.



Muška odbojkaška reprezentacija Srbije je sa 3:0 u setovima izgubila od Francuske na početku kvalifikacionog turnira za Olimpijske igre u Tokiju.



"Šteta za drugi set, nismo smeli da ispustimo toliku razliku i mislim da je to prelomilo. Više puta su pokazali da su sjajna ekipa, bez obzira na to ko im igra. Sledi Holandija koja je definitivno ozbiljan protivnik i koji ima dva-tri sjajna igrača koji mogu da prelome utakmicu. Maksimalno ozbiljno protiv njih. Ako ne, naći ćemo se u velikom problemu", kazao je Petrić.



Njegov saigrač Nikola Peković je kazao da je potrebno da se srpski tim "spusti na zemlju".



"Poraz jeste težak, ali ne i najgori. Ako je moralo da se desi, bolje što se desilo sada, na početku, da se spustimo na zemlju posle Evropskog prvenstva. Malo nas je poremetilo i naše zdravstveno stanje, ali nema izgovora, moramo da kažemo da je Francuska igrala fenomenalno, a da nama nije išlo kada je trebalo. Idemo na pobedu u svakoj utakmici, više nemamo pravo na grešku", kazao je Peković.



Srpski odbojkaši će narednu utakmicu igrati protiv Holandije, sutra od 14 časova, a potom će se u utorak sastati sa Bugarskom.