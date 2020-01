"Mislim da smo pronašli idealnu zamenu za Ukrajinca Andreja Tupčija, s kojim smo imali ugovor do kraja prošle godine. Očekujemo da Sabo debituje pred našom publikom već u utorak, na utakmici protiv Niša", rekao je sportski direktor Pazaraca Kemal Šećeragić.



Sabo je visok 205 santimetara, igra na poziciji korektora, a do sada je nosio dres Zalaua iz Rumunije.



On je ranije nastupao za madjarsku Kazinbarciku, Konju iz Turske, južnokorejski Vuri Kard, italijanske klubove Trentino, Trevizo, Veronu i Mantovu, Hipo Tirol iz Austrije i slovenački Salonit iz Anhova.