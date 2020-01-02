Kovač odredio spisak za Berlin!

TEHNIČARI: NIKOLA JOVOVIĆ (URAL UFA, RUSIJA) I MIHAJLO MITIĆ (BLEK VOLEJ, FRIDEK-MISTEK.
KOREKTORI: ALEKSANDAR ATANASIJEVIĆ (PERUĐA, ITALIJA), DRAŽEN LUBURIĆ (BELOGORJE BELGOROD, RUSIJA) I BOŽIDAR VUČIĆEVIĆ (ACH VOLEJ LJUBLJANA, SLOVENIJA).
LIBERA: NEVEN MAJSTOROVIĆ (KRAJOVA, RUMUNIJA) I NIKOLA PEKOVIĆ (PARTIZAN).
BLOKERI: SREĆKO LISINAC (TRENTINO, ITALIJA), MARKO PODRAŠČANIN (PERUĐA, ITALIJA) I PETAR KRSMANOVIĆ (PJAĆENCA, ITALIJA).
PRIMAČI: NEMANJA PETRIĆ (MILANO, ITALIJA), UROŠ KOVAČEVIĆ (TRENTINO, ITALIJA), MARKO IVOVIĆ (LOKOMOTIVA NOVOSIBIRSK, RUSIJA) I MIHAJLO STANKOVIĆ (MONPELJE, FRANCUSKA).
U A grupi će igrati Nemačka, Belgija, Slovenija i Češka.