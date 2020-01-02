Kovač odredio spisak za Berlin!

  • Autor: Aleksandar Obrenović

  • 02. januar 2020.

  • 14:19

  • Izvor: Sportske.net

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Evo ko će sve putovati u Berlin gde će naš tim pokušati da se plasira na OI.

Kovač odredio spisak za Berlin!
Foto: BETAPHOTO/CEV/VDB/BART VANDENBROUCKE/DS
Muška seniorska reprezentacija Srbije, aktuelni prvak Evrope, sutra ujutro (petak, 3. januar) preko Frankfurta putuje u Berlin gde će 5 – 10. januara igrati na turniru Evropskih kvalifikacija za OI 2020.

Slobodan Kovač, prvi trener seniora Srbije, saopštio je sastav tima koji će igrati u Nemačkoj.

TEHNIČARI: NIKOLA JOVOVIĆ (URAL UFA, RUSIJA) I MIHAJLO MITIĆ (BLEK VOLEJ, FRIDEK-MISTEK.

KOREKTORI: ALEKSANDAR ATANASIJEVIĆ (PERUĐA, ITALIJA), DRAŽEN LUBURIĆ (BELOGORJE BELGOROD, RUSIJA) I BOŽIDAR VUČIĆEVIĆ (ACH VOLEJ LJUBLJANA, SLOVENIJA).

LIBERA: NEVEN MAJSTOROVIĆ (KRAJOVA, RUMUNIJA) I NIKOLA PEKOVIĆ (PARTIZAN).

BLOKERI: SREĆKO LISINAC (TRENTINO, ITALIJA), MARKO PODRAŠČANIN (PERUĐA, ITALIJA) I PETAR KRSMANOVIĆ (PJAĆENCA, ITALIJA).

PRIMAČI: NEMANJA PETRIĆ (MILANO, ITALIJA), UROŠ KOVAČEVIĆ (TRENTINO, ITALIJA), MARKO IVOVIĆ (LOKOMOTIVA NOVOSIBIRSK, RUSIJA) I MIHAJLO STANKOVIĆ (MONPELJE, FRANCUSKA).

Srbija će u grupi B igrati sa Francuskom, Holandijom i Bugarskom, a dve prvoplasirane ekipe će se plasirati u polufinale turnira. Samo pobednik će obezbediti plasman u Tokio na OI.

U A grupi će igrati Nemačka, Belgija, Slovenija i Češka.
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