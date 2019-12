Glavni zadatak u 2020. - Srbija u Tokiju!

"U Srbiji, zemlji sporta, dobiti ovakvo priznanje je izuzetno velika stvar, velika čast, ali i odgovornost. Naredna godina je olimpijska i preda mnom i mojim igračima je velika obaveza da odemo u Tokio", rekao je Kovač novinarima u Skupštini Srbije.



Kovač je, u tradicionalnom izboru Olimpijskog komiteta Srbije (OKS), proglašen za najuspešnijeg trenera u 2019. godine, dok je njegova ekipa izabrana za najuspešniji muški tim u godini na izmaku.



"Izgleda mi kao san, u kratkom vremenskom periodu toliko lepih stvari.... Ali, mi sportisti treba to da zaboravimo brzo i koncentrišemo se na ono što dolazi, a nama su kvalifikacije sledeće tako da već radimo na tome da budemo što spremniji, što bolji i da Srbija ima još jednog predstavnika na Olimpijskim igrama u Tokiju", rekao je Kovač.



Kovač je istakao da je njegova ekipa, šampion Evrope, zaslužila priznanje za najuspešniji tim godine.



"U jednom trenutku su ljudi posumnjali u kvalitete odbojkaške reprezentacije, ali sam od prvog trenutka rekao da su to sjajni igrači, da igraju u najboljim evropskim i svetskim klubovima i da imaju strašno veliki potencijal. Oni su to pokazali kad je bilo najteže. Lična priznanja su samo deo onoga što smo ostvarili svi zajedno", rekao je selektor Srbije.



Pred odbojkašima Srbije sada je kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre u Tokiju, koji je na programu od 5. do 10. januara održati u Berlinu. Srbija je Grupi B sa Francuskom, Bugarskom i Holandijom.



"Malo vremena, puno stvari treba da uradimo da bismo bili što spremniji za kvalifikacioni turnir", zaključio je Kovač.