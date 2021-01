FIVB objavila datume takmičenja do 2025.

Administrativni Bord FIVB je kao zvanična takmičenja Svetske odbojkaške federacije u seniorskoj konkurenciji odredio Olimpijske igre 2021. u Tokiju i 2024. godine u Parizu, Svetska prvenstva 2022, Ligu nacija, kontinentalne šampionate 2021. i 2023, kao i kvalifikacije za sva navedena takmičenja.Kalendarom su obuhvaćena i klupska takmičenja na nacionalnom, kontinentalnom i interkontinentalnom nivou.U 2021, FIVB je period od 19. aprila do 2. maja odredio za odigravanje finalnih utakmica u klupskim kontinentalnim kupovima.Mečevi po grupama Lige nacija 2021. godine u konkurenciji odbojkašica odigraće se od 14. maja do 13. juna, odnosno od 11. maja do 10. juna u konkurenciji odbojkaša. Finalni turniri u obe konkurencije odigraće se od 23. do 27. juna u Kini (odbojkašice) i Italiji (odbojkaši).FIVB Kup izazivača 2021. godini u obe konkurencije (kvalifikacije za Ligu nacija) odigraće se od 30. juna do 4. jula u Zadru, u Hrvatskoj (odbojkašice) i Gondomaru, u Portugalu (odbojkaši).Olimpijske igre u Tokiju odigraće se od 23. jula do 8. avgusta.Kontinentalni šampionati će se odigrati od 19. avgusta do 19. septembra, s tim što će se prvo igrati prvenstva u konkurenciji odbojkašica, a zatim odbojkaša.Nacionalna prvenstva u konkurenciji odbojkašica bi trebalo da počnu 17. septembra, odnosno 1. oktobra u konkurenciji odbojkaša.Svetska klupska prvenstva u obe konkurencije su na programu od 6. do 19. decembra 2021. godine.U informaciji koju je objavio FIVB naglašava se da su datumi takmičenja određeni na osnovu već utvrđenih datuma za Svetska prvenstva (2022), kvalifikacije za Olipmijske igre (2023) i Olimpijskih igara (2021. i 2024).