Dosadno vam je kod kuće? Probajte kao Vanja i Sara Grbić!

Kao što je x puta rečeno u poslednje dve nedelje, najbolje oružje protiv koronavirusa jeste stroga izolacija, odnosno da svi ostanemo u svojim kućama.



Nažalost, čim sunce sine, mi zaboravimo na pandemiju, pomislimo "neće to nas" i opet izađemo napolje. Neko se pridržava distance, neko se pridržava i nosi maske i rukavice, a neko je opušten. Sve to sigurno daleko više odmaže nego što pomaže.



Možda mi lično kao autori ne možemo dovoljno da utičemo i probudimo svest kod građana (ako to ne može i recimo jedan Novak Đoković?), ali ako vas podsećamo kako to rade ostali sportisti, naročito oni sa inovativnim idejama, možda tako odlučite da probate i vi tako.



Danas su na "meniju" Vanja i Sara Grbić, koji su još kako pronašli idealan način da provode zajedno vreme.



Umesto keja, roštilja, parka, evo vam predlog dana. Srećno i pamet u glavu, da brže prođe i da se brže vrati sport na male ekrane i život krene svojim starim tokom!

Vezbajte zajedno, budite primer.

Work together become a rolemodel pic.twitter.com/uO44Zc2gRl — Vladimir Grbić (@grbic_vladimir) March 29, 2020