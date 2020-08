Uskoro SUDAR TITANA - Kasparov vs Karlsen!

Legendarni ruski šahista Gari Kasparov odlučio je da se vrati zvaničnim turnirima, 15 godina pošto je objavio povlačenje.





On će to učiniti narednog meseca, kada će biti organizovan onlajn turnir čiji će domaćin biti Sent Luis, a najzanimljivije u celoj priči je što će tokom tog turnira doći do susreta nekadašnjeg svetskog prvaka sa aktuelnim, Magnusom Karlsenom, čija vladavina traje od 2013. godine.





Ipak, ovo neće biti njihov prvi susret. Kasparov i Karlsen su se sastali 2004. godine u Rejkjaviku, kada je njihov duel završen remijem, a Norvežanin je tada imao samo 13 godina.





OVDE. Detalje sa tog njihovog susreta možete da pogledate





Dodajmo još i da će na predstojećem turniru, osim Kasparova i Karlsena, učestvovati i trenutno drugi šahista sveta Fabijano Karuana, Vesli So, kao i novo ''čudo od deteta'', 17-godišnji Iranac Alireza Firuža.

-