Brendan Rodžers i njegov Lester su ponovo na čelu Premijer lige pošto su slavili sa 1:0 protiv Vulverhemptona.



Ekipa Lestera je bila nešto bolji rival od Vulverhemprona u prvom poluvremenu, a do prednosti su stigli već u 15. minutu i to iz penala.Igrali su gosti rukom, zasluženo je pokazano na belu tačku, a Vardi je bio egzekutor. U 39. minutu novi penal za Lester.Zaustavljen je u kaznenom prostoru nepropisno Džastin, a Vardi je ponovo krenuo ka penalu. Izveo ga je sasvim solidno, jako u stranu, ali je Patrisio fantastično odbranio.Gosti su u drugom delu zaigrali malo bolje, ali to nije bilo dovoljno da stignu do gola. Ruben Neves je imao jednu od najboljih šansi za Vulvse, ali je Šmajhel dobro branio danas.