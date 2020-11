Gent je dočekao na svom terenu Anderleht, a pobednika nije bilo - 1:1.



Gosti su prepustili Gentu loptu, možda je to i taktika kojom će se služiti Dejan Stanković u narednom meču Lige Evrope kada Zvezda bude gostovala na stadionu "Gelamko arena".



Anderleht je prvi stigao do prednosti i to u 44. minutu preko Murilja na asistenciju Veršaerena, imali su prednost čitavu utakmicu, ali je Gent ponovo pokazao da je tim veoma spreman.



Stigli su do izjednačenja u 89. minutu utakmice, Jaremčuk je bio strelac.