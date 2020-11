Zvezdin ''Mile'' postao selektor!

Bivši fudbaler Crvene zvezde i Totenhema Milenko Aćimović imenovan je za novog selektora reprezentacije Slovenije do 21 godine.



Izvršni odbor Fudbalskog saveza Slovenije je na danas održanoj sednici preko video-konferencije prvo razrešio selektorskog mesta Primoža Glihu, a zatim je, na predlog predsednika Fudbalskog saveza Radenka Mijatovića, na mesto selektora imenovan Aćimović, preneo je slovenački javni servis.



Do promene selektora došlo je nakon što su igrači reprezentacije Slovenije bili nezadovoljni ponašnjem Glihe, a predsednik Saveza je nakon obavljenih razgovora sa igračima i selektorom odlučio da usled narušenog poverenja predloži Glihinu smenu.



Slovenija je zajedno sa Madjarskom organizator Evropskog prvenstva za reprezentacije do 21 godine koje se održava u martu (grupna faza) i junu (nokaut faza) sledeće godine.

-

🇸🇮 Nekdanji nogometaš in kasneje tudi športni direktor Olimpije Milenko Aćimović je bil ravnokar uradno imenovan za novega selektorja slovenske mlade reprezentance. Zamenjal je Primoža Gliho. pic.twitter.com/s4kJPnExOk — Jure Bohorič (@JureBohoric) November 3, 2020