Zvezda Totenhema poludela zbog odluke Murinja, "Posebni" tvrdi: "Bio je ljut na sebe!"

Trener Totenhema Žoze Murinjo rekao je da je fudbaler Dele Ali ljutito reagovao kada je zamenjen u utakmici protiv Lajpciga zbog svoje loše igre, a ne zbog izmene.



Totenhem je sinoć u Londonu izgubio od Lajpciga sa 0:1, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.



Ali je bio iznenađen kada je u 64. minutu video da izlazi iz igre, odjurio je na klupu a zatim je besno bacio flašicu i kopačke na zemlju. Murinjo je odbacio navode da je Ali bio ljut zbog izmene.



"Mislim da je bio ljut na svoju igru, ne na mene. Mislim da shvata zbog čega sam ga izveo i ekipa je napredovala", naveo je Murinjo, preneli su britanski mediji.



Lajpcig je pobedio golom Tima Vernera iz penala u 58. minutu. Totenhem je u završnici imao nekoliko prilika, ali će ipak revanš sačekati sa golom zaostatka.



Murinjo je imao problema sa sastavom, pošto su povredjena dvojica napadača Hari Kejn i Hjon Min Son. Portugalski trener napravio je poređenje sa ostalim evropskim ekipama.



"Zamislite Barseloninu utakmicu Lige šampiona bez (Lionela) Mesija, (Luisa) Suaresa i (Antoana) Grizmana. Recimo, Liverpul. Jedna utakmica Lige šampiona bez (Mohameda) Salaha, (Sadio) Manea, bez (Roberta) Firmina, ali i dalje bi imali Divoka Origija. Radi se o teškoj situaciji i ako bih mogao, odmah bih prešao na 1. jul, sa Harijem Kejnom, sa (Musom) Sisokom, sa Sonom, sa (Stivenom) Bergvejnom, Lukasom, Lamelom. Voleo bih da sam sada u julu, ali nisam, sada je februar. Moramo da se borimo do kraja", rekao je Murinjo.



"Ono što me brine je to što će ova situacija biti do kraja sezone, jer da je ovakva situacija za nekoliko utakmica, rekao bih da je u redu i da će za nekoliko mečeva biti sve drugačije. Situacija će biti potpuno ista. Ali, ponosan sam na igrače", dodao je on.



Revanš utakmica igra se 10. marta u Nemačkoj.



"Jednu stvar mogu da garantujem, pošto je to mentalitet mojih igrača, čak i kada ne znam ko će da igra u napadu, siguran sam da ćemo se tamo boriti do naših granica", rekao je Murinjo.