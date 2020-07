Zvanično - "Tobdžije" završile veliki posao, potpis zlata vredan!

Kao što je i najavljeno, Bukajo Saka je produžio ugovor sa ekipom Arsenala.



Ovaj mladi fudbaler je u tekućoj sezoni dobio priliku u prvom timu, oduševio je na nekoliko pozicija u ekipi i postao je standardan u prvoj postavi od Mikela Artete.



Ponikao je u klubu, a do danas ima 34 upisana nastupa u prvom timu "Tobdžija".



Upisao je 11 asistencija ove sezone i postao je prvi tinejdžer kojem je to pošlo za rukom u dresu Arsenala od Seska Fabregasa (2006/07).



Na sajtu kluba nije precizirano na koliko dugo novi ugovor vezuje mladog fudblera za klub, samo je naglašeno da je Saka potpisano novu, dugoročnu saradnju.



Svakako velika stvar za Arsenal, momak iz njihove akademije se probio do prvog tima i ostavio snažan utisak, isticao mu je ugovor pa se pojavilo i ozbiljno interesovanje drugih klubova za njegove usluge, ali su uspeli da ga zadrže u svojim redovima.