Zvanično! Real se oglasio oko Jovića, priča završena!

Čini se da je priča završena, neki su ga napadali, razapinjali, drugi branili, ali povodom Luke Jovića oglasio se Real Madrid.



Kako piše "AS" iz kluba su jasno poručili da se frka digla ni oko čega, da imaju poverenja u Jovića, da je on deo velikog projekta Reala.



"Prva godina nije nikome laka, nova zemlja, jezik, kultura, ovo je adaptacija, niko u Realu ne sumnja u njegove kvalitete", kažu u klubu.



On nije mnogo igrao, samo jednom celu utakmicu, ukupno je sakupio 15 mečeva, veliku većinu na kašičicu u finišu, jedino je bio starter protiv Granade. Dao je dva gola.



Ali, to nema veze sa poverenjem u Jovića.



"Ništa nije uradio bez znanja kluba, i informisao je policiju u Srbiji o svom dolasku", saopštio je klub.



On je potpisao u julu ugovor, plaćen je 60 miliona evra, ima platu od 10 miliona po sezoni, odigrao je samo petinu minuta.



Ali u Realu insistiraju da ne treba zaboraviti da je prošle godine dao u Ajntrahtu 27 golova u 48 mečeva, da je malo igrača u tim godinama sposobno da igra bez oscilacija, da mu niko ništa nije poklonio i ubeđeni su da će za par sezona biti jedan od najboljih napadača na svetu.



Ni priče o dolasku Halanda ne ugrožavaju Jovića, kako piše "AS" njegova pozicija je sigurna, dobiće šansu naredne sezone, a Real nema planove da ovog leta kupi novog napadača i pored svih spekulacija.



