Zvanično - Potpisao Klose!

Stručni štab minhenskog Bajerna danas je dobio veliko pojačanje, Miroslav Klose je stavio potpis na saradnju sa Bavarcima, radiće kao pomoćni trener u stručnom štabu Hansija Flika.Klose je dve sezone predvodio kadete Bajerna, seniorima će se priključiti početkom jula."Radujem se novom izazovu. Flik i ja se znamo vrlo dobro, još dok smo obojica bili u reprezentaciji. Verujemo jedan drugom i poslovno i privatno. Nadam se da mojim iskustvom mogu doprineti klubu da ostvari sve svoje ciljeve", izjavio je Klose.On je parafirao saradnju sa klubom do juna 2021. godine.Podsetimo, čovek koji je u 137 navrata nosio dres reprezentacije Nemačke i postigao 71 pogodak, dres Bajerna nosio je od 2007. do 2011. godine i za to vreme je osvojio dve duple krune u Nemačkoj.