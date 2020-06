Fudbalski klub Juventus potvrdio je danas da će Đanluiđi Bufon i Đorđo Kjelini i naredne sezone nositi dres tog kluba.







Njih dvojica su produžili ugovor sa Juventusom do juna 2021. godine.



Kjelini će u avgustu napuniti 36 godina i ranije je izjavio da namerava da igra još najmanje godinu dana.



On je u Juventusu od 2005. godine, sakupio je 509 takmičarskih nastupa za klub iz Torina i postigao 36 golova.



Što se tiče Bufona, on je na golu Juventusa bio na 669 utakmica otkako je stigao iz Parme 2001. godine.



Godinu dana, u sezoni 2018/19, proveo je u Pari Sen Žermenu, ali se već naredne sezone vratio "kući".