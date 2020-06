Zvanično - Pepov učitelj i još jedan "Ludak" na klupi Sitija!

Istina da je Pep Gvardiola oduvek govorio da je trenersku karijeru gradio na postulatima Johana Krojfa, ali ništa manji značaj na njegov rad nema ni Marselo Bijelsa.



Katalonac je baš zbog popularnog "Ludaka", izabrao da pored sebe, umesto Mikela Artete, ima još jednog zaluđenika u tika-taku - Huana Manuela Lila.



On je danas i zvanično predstavljen kao novi član stručnog štaba Pepa Gvardiole, a u Siti dolazi iz Kine, gde je drugoligaša Đingdao Huanžaija doveo do Superlige.



Zanimljivo, iako ima 54 godine, Lilo se trenerskim poslom bavi, pazite sada - skoro tri decenije!



Da, dobro ste videli, on je ušao u istoriju La Lige kao najmlađi trener, koji je svoju karijeru započeo još kao tinejdžer.









Vodio je brojne manje klubove u Španiji, kao što su - Mirandes, Kultural Leona, Salamanka, Ovijedo i Tenerife do 2000. godine, a potom i Saragosu, Mursiju, Terasu, da bi zanimljivo - u sezoni 2005/06 trenirao i Pepa Gvardiolu u meksičkom Doradosu!



Tamo su se upoznali i praktično je Lilo jedan od Pepovih učitelja, jer takođe važi za jednog od zaluđenih sledbenika Marsela Bijelse.



Lilo je u novijoj eri bio pomoćnik Horhea Sampaolija na klupi Čilea i Sevilje, a potom je nastavio samostalnu karijeru u Atletiko Nasionalu, Visel Kobeu do odlaska u Kinu prošle godine.



Kada je stigao poziv Pepa Gvardiole, Lilo jednostavno nije mogao da ga odbije i momentalno je doleteo iz Kine na Ostrvo.



"Presrećan sam što sam postao deo stručnog štaba Mančester Sitija. Pep i ja se znamo dugi niz godina i uzbuđen sam što ćemo imati priliku da budemo deo istog projekta. Mančester Siti je postao veliki klub koji niže uspehe već nekoliko godina, igra divan fudbal i stvorio je jak fudbalski brend", rekao je Lilo za sajt kluba.