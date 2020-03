Očekivalo se da će se utakmica Napolija i Intera na "San Paolu" odigrati u četvrtak uveče, ali se to neće desiti.



Virus Korona je odložio još jedan meč Kupa Italije, nakon što je to bio slučaj sa drugim polufinalnim mečom između Juventusa i Milana.



Korona virus uzima maha u Italiji, do sada je preminulo 80 osoba.



Ono što mi očekujemo u narednom periodu jeste ogroman problem sa rasporedom, pošto je već odložen određen broj mečeva, a Inter je možda i u najtežoj situaciji pošto im je odložena utakmica i protiv Juventusa, i protiv Sampdorije.