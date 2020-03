Zvanično, nema rukovanja u Premijer ligi!

Pisali smo prethodnih dana kako je trener Njukasla Stiv Brus zbog epidemije Korona virusa zabranio svojim igračima da se rukuju.



Taj "trend" se proširio na celu Premijer ligu, a sada je to i zvanično potvrđeno.



Naime, fudbalerima u okviru ovog takmičenja će biti zabranjeno da se rukuju pre mečeva zbog Korona virusa.



Na društvenim mrežama ima puno skeptičnih, koji smatraju da to što se igrači neće rukovati ne predstavlja nikakvu vrstu prevencije, posebno jer će se utakmice igrati uz prisustvo publike, a i činjenica je da će igrači imati mnogo kontakata između sebe tokom same utakmice.



Korona virus je stigao i u Britaniju, ali dosad ima tek 115 slučajeva, dok je jedna osoba preminula.