Zvanično je! U Italiji staje sve, zatvaraju se i granice?!

Korona virus nastavlja da pravi haos po Italiji, poslednja odluka je - bez sporta u celoj zemlji do trećeg aprila!



Olimpijski komitet je doneo odluku da suspenduje sva sportska dešavanja u Italiji do trećeg aprila.



Ovakva radikanla odluka odmah stupa na snagu, pošto je Italija zemlja sa najvećim brojem zaraženih i epidemija se širi po celoj zemlji.



Napominje se i to da je ovo odluka na nivou Italije, odnosno da ne može da se odnosi na učešće italijanskih klubova na međunarodnim takmičenjima, ali već se pojavljuju informacije da bi čak i granice mogle da budu zatvorene, odnosno da niko neće moći ni da uđe ni da napusti zemlju, ali za to još uvek nema zvaničnih potvrda.





Dakle, Serija A se neće igrati do trećeg aprila ni pod kojim uslovima, ostaje da vidimo šta će se dešavati u ostalim zemljama i da li će italijanskim klubovima biti omogućeno da napuštaju zemlju, pre svega zbog utakmica u Ligi šampiona i Ligi Evrope.





Atalanta je već u Španiji gde će u utorak igrati revanš sa Valensijom pred praznom Mestaljom, a Inter čeka Hetafe, dok Roma gostuje Sevilji u četvrtak u Ligi Evrope. Još uvek nije poznato da li će ova odluka uticati na te dve utakmice...