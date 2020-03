Zvanično je - Serija A "zatvorena" na mesec dana!

Sve utakmice Serije A igraće se pred praznim tribinama u narednih mesec dana, potvrđeno je danas!



Vlada Italije, fudbalski savez i Serija A su se složili da je zbog epidemije najbolje da se narednih mesec dana igra bez prisustva navijača.



U poslednje dve nedelje odloženo je osam utakmica Serije A, uključujući i veliki derbi između Juventusa i Intera.



U Italiji su do sada potvrđena 2.706 slučaja koronavirusa, od toga čak 107 preminulih, a najviše su ugroženi severni regioni Lombradija, Pijemont i Veneto.





Od danas su u Italiji zatvorene sve škole i univerziteti, do sredine meseca.







Zatvaranje stadiona na mesec dana stoga je sasvim logičan potez.