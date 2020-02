Zvanično je - Real sutra predstavlja prvo letnje pojačanje!

Fudbalski klub Real Madrid predstaviće svoje prvo letnje pojačanje u utorak u 13.30, saopšteno je danas.



U pitanju je mladi brazilski fudbaler Rejnier, koji je u nedelju stigao iz Sao Paola i sa tribina gledao remi Reala i Selte.



On će najpre u utorak izaći pred novinare u 13.30, a potom i na teren Santjago Bernabeua i zvanično će postati član Real Madrida.



On će do kraja ove sezone nastupati za Real Madrid Kastilju, odnosno drugi tim koji predvodi legendarni Raul Gonzales.



U Brazilu veruju da će Rejnier biti jedan od budućih zvezda svetskog fudbala, iako sada ima tek 18 godina, Real je za njega platio 30 miliona evra.



Rejnier igra na poziciji ofanzivnog veziste, a za Flamengo je ove sezone odigrao 14 utakmica, postigao je šest golova i dodao dve asistencije.









Podsetimo, on je već treći mladi Brazilac koje je Real doveo u protekle dve godine, posle Vinisijusa Žuniora i Rodriga, koji su takođe ofanzivci, doduše krilni igrači, dok je Rejnier klasična "desetka".







U nastavku pogledajte o kakvom igraču je reč, pa ćemo videti da li će uspeti da iznese pritisak dresa "kraljevskog" kluba i postane zvezda...